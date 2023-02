Ehpad : la Caisse des dépôts va prendre le contrôle d'Orpea

Un accord de principe, approuvé par Orpea, le groupement mené par la CDC et des créanciers, prévoit d'effacer 3,8 milliards d'euros de dette en la convertissant en capital et d'injecter 1,55 milliard d'euros de capital supplémentaire. À l'issue du processus, la CDC détiendra 50,2% du capital d'Orpea, les créanciers 49,4% et les actionnaires actuels, s'ils décident de ne pas participer aux augmentations de capital qui leur seront ouvertes, 0,4%. Dans le détail, 1,3 milliard d'euros sera injecté par la Caisse des dépôts, bras financier de l'État, et ses alliés, dont les mutuelles Maif et Mascf.

Un plan de refondation

Cet accord permettra de "restructurer très significativement le bilan de l'entreprise à travers une réduction de près de 60% de son endettement net, un renforcement très important de ses fonds propres" et donne ainsi "les moyens financiers nécessaires pour mener à bien notre plan de refondation" présenté le 15 novembre dernier, a commenté Laurent Guillot, directeur général d'Orpea, cité dans le communiqué.

L'arrivée au capital de l'entreprise du groupement d'investisseurs français mené par la CDC "est un gage de confiance dans notre métier et nos professionnels", a relevé pour sa part Guillaume Pepy, président du conseil d'administration. La restructuration de la dette du groupe d'Ehpad se déroulera dans le cadre d'une procédure de sauvegarde financière accélérée, auprès du tribunal de commerce de Nanterre.

L'évolution de l'actionnariat se traduira également par des changements au conseil d'administration du groupe. Il sera composé de sept membres désignés par la CDC, le directeur général d'Orpea, deux représentants des salariés et trois administrateurs indépendants.

Le groupe risquait de manquer de liquidités

Orpea, dans la tourmente depuis les révélations du livre-enquête "Les Fossoyeurs", il y a un an, ployait sous une dette colossale de 9,5 milliards d'euros et risquait de manquer de liquidités d'ici quelques semaines.

Le cours de Bourse d'Orpea avait été suspendu lundi, dans l'attente d'une annonce. L'action n'avait cessé de dégringoler depuis la publication en janvier 2022 du livre "les Fossoyeurs" était vendredi à la clôture à 7,12 euros soit une capitalisation d'environ 470 millions d'euros. Elle valait encore plus de 88 euros fin décembre 2021.