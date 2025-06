Une moitié des Français souhaite la censure du gouvernement Bayrou

Après l'échec du conclave sur les retraites, les partis de gauche ont annoncé vouloir censurer le gouvernement de François Bayrou. Selon un sondage Elabe pour BFMTV publié ce mercredi 25 juin, une moitié des Français est favorable à la censure, (52%) soit +5 points depuis le 28 mai.

Une moitié des Français (52%) souhaite la censure du gouvernement Bayrou, et 63% considèrent qu'il est le principal responsable de l'échec du conclave sur la réforme des retraites, selon un sondage Elabe pour BFMTV ce mercredi 25 juin.

Alors que les partis de gauche envisagent de déposer une motion de censure contre le gouvernement à la suite de l'échec du conclave sur la réforme des retraites, 52% (+5 points depuis le 28 mai) des Français souhaitent que cette motion de censure soit adoptée par l'Assemblée nationale. À l'inverse, 47% (-5) ne le souhaitent pas.

Le conclave sur les retraites : un "coup politique" pour 2 Français sur 3

Le souhait de censure est majoritaire chez les électeurs de gauche (71%, +8), les sympathisants LFI (81%, +4) comme PS (56%, +4), et chez les électeurs du RN (62% ,+2). Il reste minoritaire mais progresse fortement à droite (43%, +18). Par ailleurs, 63% des Français estiment que le gouvernement porte une responsabilité majeure dans l'échec du conclave (29% jugent qu'il a une responsabilité limitée et 8% aucune responsabilité).

Deux Français sur trois (67%) considèrent aussi que la démarche de François Bayrou de proposer aux partenaires sociaux de se réunir pour tenter de remettre à plat la réforme des retraites de 2023 était un "coup politique" du Premier ministre pour gagner du temps et éviter une censure du Parti socialiste.

Les électeurs du RN (77%) et du Nouveau Front populaire (74%) sont les plus nombreux à avoir cette analyse, mais près d'un électeur sur deux du bloc macroniste (44%) et de droite (50%) partagent également cette critique. Sondage réalisé par internet du 24 au 25 juin 2025 auprès d'un échantillon de 1.003 personnes, représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1.