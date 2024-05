Est-ce la fin définitive de la crise paysanne ? Emmanuel Macron reçoit ce jeudi matin à l'Élysée les deux principaux syndicats agricoles, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs et cela alors que le projet de loi d'orientation "pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture" est examiné cette semaine en commission à l'Assemblée nationale.

Objectif : tourner la page avant les élections européennes

Après des semaines de contestation, le chef de l'État entend clore le chapitre et tourner la page avant les élections européennes. Il en avait d'ailleurs pris l'engagement lors de sa visite du Salon de l'Agriculture le 24 février dernier où il avait donné rendez-vous aux syndicats "d'ici trois semaines".

La crise s'enlisant, il aura donc fallu un peu plus de deux mois. "Oui, ça a pris un peu plus de temps", reconnaît un proche du président de la République mais les réunir sans avancées concrètes, ça n'aurait servi à rien". Le chef de l'État convie donc la FNSEA et les Jeunes agriculteurs ce jeudi. "Les mesures qui ont été prises correspondent à leurs revendications", assure un parlementaire de la majorité. La Coordination rurale, elle, jugée trop proche du Rassemblement national, n'est pas invitée.

Une conclusion définitive du mouvement ?

L'enjeu est-il de prendre une belle photo finish pour démontrer que la crise est derrière ? "Bien sûr, on espère que ce sera une conclusion définitive au mouvement", assume un visiteur du soir de l'Élysée au fait du dossier. Mais "le président est totalement conscient que tout n’est pas réglé", tempère le même. "Il sait que ça peut redémarrer si ça ne va pas suffisamment vite."