Un ministère de la Mer, pour quoi faire ?

REPORTAGE

La mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, et qui a désormais son ministère. C’est une première depuis plus de trente ans et c’est Annick Girardin, ancienne ministre de l’Outre-mer, qui a récupéré le portefeuille à l'occasion du remaniement de lundi. Et ce n'est pas juste un affichage. Emmanuel Macron confirme ainsi l'importance de sa stratégie maritime, la France étant la deuxième puissance océanique mondiale. Sur la côte d'Opale, dans le Pas-de-Calais, on attend beaucoup de ce nouveau ministère.

Dans le port d'Etaples, on entend les drisses, ces cordages utilisés pour hisser la voile, claquer contre les mâts. Il n’y a ici quasiment que des bateaux de plaisance qui côtoient un chantier naval. On trouve aussi la coopérative maritime dirigé par Eric Gosselin, qui attendait avec impatience le retour du ministère de la Mer. "C'est quand même une grande richesse d'avoir un littoral. La France se vante d'avoir le deuxième littoral au monde et jusqu'alors on ne sait jamais rien des ambitions d'une vraie politique autour de la mer", note-t-il, interrogé par Europe 1.

"Ça suscite beaucoup d'intérêt"

Le dernier ministre de la Mer en poste, c'était Jacques Mellick en 1988. Depuis, plus rien. "Le monde maritime était orphelin du ministère de la Mer, donc il est très important de créer les conditions d'une croissance bleue", affirme Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne-sur-Mer et ancien secrétaire d’Etat chargé des Transports.

Il demeure toute de même encore beaucoup d’interrogations. "Je voudrais savoir si la pêche va être rattachée au ministère de la Mer. C'est un signe fort pour s'intéresser au port et non pas qu'à la mer", soulève ainsi le président du Port de Boulogne-Calais, Jean-Marc Puissesseau. "Pour nous, il est important qu'il y ait ce ministère qui pourrait participer au Brexit, pour éviter que le Brexit soit une catastrophe pour le port de Bologne. Donc ça suscite beaucoup d'intérêt."

Et on ne sait pas non plus quel budget sera alloué à ce poste transversal, interministériel, lié aux transports, à l'écologie, à la transition énergétique et au tourisme.