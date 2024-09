Nouveau gouvernement : Laurent Wauquiez a refusé Bercy et n'y participera pas

Le dirigeant de LR, Laurent Wauquiez, a annoncé jeudi aux députés de son groupe à l'Assemblée nationale qu'il renonçait à participer au gouvernement de Michel Barnier, après avoir refusé le portefeuille des Finances, a indiqué à l'AFP un participant à cette réunion.

"Michel Barnier m'a proposé Bercy et j'ai donc décliné pour rester à la tête du groupe", a déclaré le député de Haute-Loire, qui préside le groupe de la Droite républicaine qui compte 47 députés, précisant que LR disposerait de neuf "postes" au prochain gouvernement, dont trois ministères de plein exercice, a précisé ce participant. "Depuis le début, j'ai dit qu'entrer au gouvernement n'était pas mon obsession (et) j'avais dit que j'irais uniquement si je pouvais être utile au ministère de l'Intérieur", a expliqué Laurent Wauquiez, dont le nom a longtemps circulé pour la place Beauveau.

Retailleau à l'Intérieur ?

Dans son intervention, il a donné les noms des ministres LR "transmis par Michel Barnier" qui seront proposés pour faire partie de son exécutif : le sénateur Bruno Retailleau à l'Intérieur, le député Patrick Hetzel à l'Enseignement supérieur, la députée et secrétaire générale de LR Annie Genevard à l'Agriculture, Othman Nasrou à la Laïcité, Jean-Lous Thieriot aux Anciens combattants, Laurence Garnier à la Famille, Sophie Primas au Commerce extérieur et au Tourisme et François-Noël Buffet à l'Outre-mer.

Appelant ses députés à "être à la hauteur de l'attente des français", Laurent Wauquiez s'est engagé à aider avec LR le Premier ministre "dans sa difficile mission". "Mais ce ne peut pas être la continuité du +en même temps+, il faut une rupture avec les années écoulées", a-t-il prévenu, estimant que "les groupes parlementaires vont avoir un rôle essentiel pour s'en assurer".