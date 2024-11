Exonérations de charges sur les sociétés : le groupe «Ensemble» réagit aux propos d'Antoine Armand

A propos du budget, Antoine Armand, habitué des coups d'éclat depuis sa nomination à Bercy, alerte sur "l'impôt de trop" en parlant des exonérations de charges sur les sociétés qui pourraient être mises en doute.

Une mise en garde

Ce n'est ni plus ni moins qu'un coup de pression sur Michel Barnier. Antoine Armand, ministre de l'Économie monte au créneau et vise directement le Premier ministre. Pour lui, il ne faut pas supprimer les allègements de charges pour les entreprises. "Attention à l'impôt de trop", a t-il déclaré au Parisien. "Ce n'est pas en augmentant le coût du travail qu'on crée de l'emploi et de la croissance". Un coup de pression qui reprend l'argumentaire du groupe présidentiel Ensemble pour la République, sa famille politique. Gabriel Attal s'est d'ailleurs empressé de saluer une interview "juste et responsable". Mais cette sortie est loin de faire l'unanimité dans le camp macroniste.

"Si on joue comme ça avec Michel Barnier, on va finir par le payer. Nos électeurs nous en voudront", rapporte un ministre. Matignon, a de son côté, répondu simplement que le Premier ministre ne tombe pas dans des polémiques stériles. François Durovray (LR), ministre délégué aux Transports a réagit aux propos d'Antoine Armand sur RMC, "j’estime qu’on doit le faire en famille et on ne doit pas l’exprimer forcément à l’extérieur". Il faut dire qu'Antoine Armand n'en est pas à son coup d'essai. En septembre dernier, il s'était déjà fait recadrer par Michel Barnier après avoir déclaré que le RN ne faisait pas partie de l'arc républicain.