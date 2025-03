Ukraine : la France veut «réunir tous les moyens possibles» pour compenser le gel de l'aide américaine

À l'Assemblée nationale, François Bayrou a déclaré que la France allait s'efforcer de "réunir tous les moyens possibles", avec d'autres pays européens, pour compenser le gel de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. "C'est un effort considérable que les Européens (...) doivent réunir", a-t-il ajouté devant les députés.

La France va s'efforcer de "réunir tous les moyens possibles", avec d'autres pays européens, pour compenser le gel de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, qui va avoir besoin de munitions, d'"un certain nombre de systèmes pour le renseignement" ou encore d'accès "à des réseaux et à la connectivité", a déclaré mardi le Premier ministre François Bayrou.

"Un effort considérable que les Européens doivent réunir"

"L'enjeu (pour la France) est très simple : il s'agit de réunir tous les moyens possibles pour se substituer autant que possible à une aide internationale qui aurait été arrêtée", a affirmé le chef du gouvernement devant l'Assemblée nationale, après l'annonce par Washington de la suspension de son aide militaire à l'Ukraine. "C'est un effort considérable que les Européens, en tout cas ceux parmi les Européens qui sont décidés à aider l'Ukraine, doivent réunir", a-t-il ajouté en réponse à une question de Gabriel Attal, président du parti Renaissance.

François Bayrou a notamment souligné que les Ukrainiens auraient besoin de munitions pour se défendre face aux troupes russes, mais aussi d'un "certain nombre de systèmes pour le renseignement (et) d'accès à des réseaux et à la connectivité".

"Les Ukrainiens se sentent terriblement abandonnés et terriblement solitaires", a-t-il ajouté, mettant également en avant le besoin d'un "soutien diplomatique". Le Premier ministre a assuré que les livraisons d'aide américaine sont déjà en train de cesser : "des trains entiers qui étaient chargés à destination de l'Ukraine sont stoppés et interdits de se rendre à leur objectif", a-t-il affirmé.