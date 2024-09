Trump s'engage à «résoudre» le conflit en Ukraine après avoir rencontré Zelensky

Lors d'une récente rencontre à New York avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Donald Trump a affirmé que "cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu" et qu'il travaillerait à sa résolution, sans toutefois préciser les moyens par lesquels il entendait y parvenir. Il a qualifié le conflit de "puzzle complexe" et a appelé à un "accord juste pour tout le monde".

Donald Trump s'est engagé vendredi à "résoudre" le conflit en Ukraine en cas de victoire à la présidentielle américaine de novembre, à l'issue d'une entrevue très délicate avec Volodymyr Zelensky. Avant leur entretien, Donald Trump a mis en avant sa "très bonne relation" avec le président ukrainien, tout en rappelant également ses liens avec Vladimir Poutine. "J'espère que nous avons de meilleures relations", avait réagi le président ukrainien, visiblement gêné. Avant d'assurer que Donald Trump et lui partageaient bien un même objectif : "mettre fin à la guerre."

"Chaque fois qu'il vient dans notre pays, il repart avec 60 milliards de dollars"

L'ancien président des Etats-Unis n'a pas hésité a critiqué les sommes importantes allouées par Washington pour soutenir Kiev, ironisant sur le fait que Zelensky serait le "meilleur commercial de la planète" pour sa capacité à obtenir des financements lors de ses visites. "Chaque fois qu'il vient dans notre pays, il repart avec 60 milliards de dollars", a-t-il ironisé.

La rencontre entre les deux hommes est d'autant plus chargée d'histoire, étant donné que Trump a été destitué en 2019 pour avoir tenté de forcer l'Ukraine à enquêter sur le fils de Joe Biden. Ce passif a ajouté une couche de complexité aux relations entre les deux dirigeants.

"Des propositions de capitulation"

Cette rencontre survient au lendemain d'une visite à Washington du président ukrainien, où il s'est entretenu avec Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris, après un passage au Congrès américain. Joe Biden lui a exprimé son soutien indéfectible, tandis que Kamala Harris a averti contre des propositions de capitulation qui mettraient en péril la souveraineté ukrainienne. "Il y a des gens dans mon pays qui voudraient forcer l'Ukraine à abandonner de larges portions de son territoire souverain, (...) ce sont des propositions de capitulation, ce qui est dangereux et irresponsable", a-t-elle ajouté dans une allusion à son rival républicain Donald Trump.

Moscou, dont les troupes progressent ces derniers mois face aux forces de Kiev, a revendiqué jeudi la prise d'Oukraïnsk, une ville de la région de Donetsk dans l'est de l'Ukraine. La conquête du Donbass, bassin industriel ukrainien qui comprend la région de Donetsk, est la "priorité numéro un" du président Poutine.