Tensions entre Paris et Alger : Emmanuel Macron veut privilégier la négociation à l'ultimatum

En voyage vendredi au Portugal, le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé sur la relation franco-algérienne. Alors que les tensions se font de plus en plus présentes entre les deux pays et que François Bayrou a menacé de dénoncer les accords de 1968, le chef de l'État veut privilégier plutôt le dialogue. De quoi créer un sentiment de flottement au sein du gouvernement.