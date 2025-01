Suspension de la réforme des retraites : quelles conséquences pour ceux qui doivent partir à la retraite dans ce laps de temps ?

La gauche fait pression sur le gouvernement et réclame une suspension de la réforme pendant six mois, le temps de trouver avec les partenaires sociaux un autre moyen d'équilibrer le système. Si cette condition n'est pas respectée, elle menace de voter la motion de censure, plaçant François Bayrou dans une situation délicate.

Alors que son discours de déclaration de politique générale est attendu ce mardi à 15 heures, le Premier ministre tente le tout pour le tout en vue de trouver un accord de non censure avec le Parti socialiste. Mais Olivier Faure et ses troupes ont placé très haut la barre de leurs exigences.

Le Premier secrétaire du PS demande au locataire de Matignon d’annoncer une suspension de la réforme des retraites. Et ce, pendant six mois, le temps que les partis et les partenaires sociaux tentent de s’accorder sur un moyen alternatif d’équilibrer les caisses du système par répartition. Concrètement, quelles conséquences pour ceux qui s'apprêtent à partir à la retraite ?

Une autre réforme à l'œuvre

Votée en 2023, la réforme des retraites est toujours en cours d'application. L’âge légal est reporté d’un trimestre chaque année. Il atteindra les 64 ans en 2030 et s’appliquera pour la première fois aux futurs retraités nés en 1968.

Actuellement, l’âge légal de départ à la retraite est de 62 ans et 6 mois. Mais l’âge effectif est plus tardif, à savoir 63 ans et demi. Car une autre réforme est à l’œuvre : la réforme Touraine. Celle-ci allonge progressivement la durée de cotisation, c’est-à-dire le nombre de trimestres nécessaires pour valider une retraite à taux plein.

Ainsi, si la réforme finit par aller à son terme, faute d’alternative pour équilibrer les caisses de notre système par répartition, la durée de cotisation atteindra 43 ans dès 2027.