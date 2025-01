Possible censure de Bayrou : la menace de la gauche redonne au RN son rôle d’arbitre

François Bayrou prononcera le traditionnel discours de déclaration de politique générale à 15 heures ce mardi devant l'Assemblée nationale, dans un contexte pour le moins tendu. La question de la réforme des retraites est au cœur des débats. Si elle n'est pas suspendue, la gauche promet de censurer le gouvernement.

Le grand oral de François Bayrou aura lieu cet après-midi à 15 heures. Le Premier ministre prononcera sa déclaration de politique générale, discours écrit seul pour en préserver le contenu. Le locataire de Matignon maintient le flou autour de ses intentions. Accèdera-t-il ou non à la demande des partis de gauche qui réclament une suspension de la retraite à 64 ans ? S'il s'y refuse, il prend le risque de s'exposer à la censure.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Réforme des retraites : François Bayrou s'entretient avec le PS à Matignon ce lundi

Des négociations in extremis

Socialistes, écologistes et communistes se montrent menaçants. Une réunion avec le ministre de l'Économie s'est notamment très mal passée. "On s'est fait balader depuis une semaine", regrettait à la sortie un des négociateurs socialistes. "Si c'est comme ça, on censure jeudi". S'ils n'obtiennent pas la suspension de la réforme des retraites, Olivier Faure, Marine Tondelier ou encore Fabien Roussel pourraient donc appeler à voter la motion de censure qui sera déposée par La France insoumise.

Une menace prise au sérieux par le Premier ministre. François Bayrou veut donc discuter jusqu'à la dernière minute. "Revoyons-nous autant de fois que nécessaire avant 15 heures ce mardi", a-t-il dit aux négociateurs du PS lundi soir. Car il le sait, l'annonce d'un vote de censure de la gauche replacerait le Rassemblement national dans le rôle d'arbitre. Marine Le Pen et son groupe aurait le destin du gouvernement Bayrou à portée de vote. Mais à ce stade, le RN entretient le flou sur ses intentions.