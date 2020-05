TÉMOIGNAGE

Alors que les conseillers municipaux ont été élus le 15 mars au premier tour et seront bientôt installés officiellement, lundi 18 mai, ils ont jusqu’au 28, dernier délai, pour élire le maire et ses adjoints. Cela concerne plus de 30.000 communes dont Manou, village de 600 habitants en Eure-et-Loir, entre Dreux et Nogent-le-Rotrou, où la future maire Stéphanie Coutel, 34 ans, vient de passer les deux derniers mois entre l’incertitude de son élection... et la charge de son travail en pleine épidémie, car elle est infirmière en réanimation.

"Un défi de plus"

"Sur mes jours de repos, j’étais élue, et sur mes jours de travail, j’étais infirmière", témoigne celle qui est pour le moment infirmière au service réanimation à l’hôpital de Dreux, en première ligne pour maintenir en vie ses patients. La blouse et l’écharpe tricolore, une double mission qui s’est imposée à elle.

"Vu qu’on était en plan blanc, on travaillait quasiment un jour sur deux. C’était un travail très intense dans lequel il y a besoin d’une concentration très importante, un défi de plus à affronter au début de ce mandat qui n’avait pas totalement commencé en plus", confie Stéphanie Coutel. Élue le 15 mars au premier tour, elle doit encore patienter quelques jours avant d’être officiellement maire.

Premier conseil municipal sous contrainte sanitaire

Samedi prochain, elle réunira son premier conseil municipal dans des conditions sanitaires strictes : gel hydro-alcoolique, port du masque, et surtout respect des distances. Impossible, donc, que cela se passe dans la salle de la mairie. "Je n'ai pas eu besoin de la mesurer parce que la table est, sûre, trop petite pour pouvoir faire le 'Un mètre de distance', vu qu’on est 15 conseillers municipaux. Donc cela va se faire sans doute dans la petite salle communale qui va permettre de respecter la distanciation sociale".

Et une fois son élection actée, Stéphanie Coutel l’assure : elle va demander à la direction de l’hôpital d’aménager son temps de travail pour se consacrer à son mandat.