Sport au travail : «il nous faut un choc culturel», estime le député Karl Olive

Réduire les maladies chroniques et améliorer les conditions de travail par le sport : Karl Olive, député Renaissance et Claudia Rouaux, députée PS, préconisent de favoriser l'activité physique en milieu professionnel pointant le contexte "favorable" des Jeux olympiques de Paris dans un rapport présenté ce mercredi. Interrogé par Sonia Mabrouk, le député Karl Olive défend la généralisation de l'exercice sportive dans le cadre du travail. "Une femme sur cinq cumule la sédentarité et l'inactivité sportive. 95 % des arrêts de travail sont dû aux troubles musculo-squelettiques", détaille-t-il.

"Un choc culturel"

Le député prend pour exemple plusieurs expérimentations à l'échelle des collectivités : "À Poissy (Karl Olive est maire de Poissy NDLR), nous avons proposé deux heures de sport par semaine depuis 2017 aux agents dans le cadre du temps", explique-t-il.

Il énumère les bienfaits, selon lui, de cette expérience : amélioration des conditions de travail, pacification sociale, baisse de l'absentéisme et près de 750.000 euros d'économies. "Je n'ai pas eu besoin de l'État, c'est une volonté collective", détaille le député. Il évoque également la potentielle mise en place d'un ticket sport fournie par les entreprises à la même manière des tickets restaurants. Karl Olive appelle à un "choc culturel" sur la question du sport dans nos sociétés.

En janvier, Emmanuel Macron avait notamment appelé les Français à faire du sport "au moins 30 minutes par jour".