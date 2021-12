Souveraineté européenne : «C’est inacceptable que l'on n’ait pas de Made in Europe»

Yannick Jadot plaide pour une souveraineté européenne. Contrairement à ses adversaires de droite et d'extrême droite, notamment Eric Zemmour, le candidat écologiste à l'élection présidentielle défend farouchement l'UE et aimerait aller plus loin en favorisant l'essor des entreprises européennes. Au micro de Sonia Mabrouk ce jeudi matin, il a plaidé pour un "Made in Europe" similaire au "Made in US", et attaqué Emmanuel Macron qui, selon lui, "attaque les marchés publics européens".

Un Made in Europe à l'américaine

"Emmanuel Macron et son gouvernement combattent à Bruxelles les marchés publics européens", a déploré le candidat écologiste au micro de Sonia Mabrouk ce jeudi matin. "C'est inacceptable que l'on n'ait pas de Made in Europe, un Made in Europe à l'américaine, un 'European Act'. Yannick Jadot souhaite que les commandes soient privilégiées dans les entreprises européennes. "Vous savez combien on dépend de l'extérieur sur les médicaments, sur les vaccins, sur l'énergie, sur l'industrie", a-t-il souligné.

Une économie européenne et éco-responsable

Pour lui, le gouvernement d'Emmanuel Macron "ment" en affirmant soutenir une souveraineté européenne. "Ce président de la République, ce gouvernement, combattent la souveraineté industrielle européenne", a-t-il martelé. Le candidat à l'élection présidentielle, qui a déclaré ne pas vouloir participer à une primaire de la gauche, proposée par Anne Hidalgo, veut mettre cette souveraineté au cœur de son programme. "On défend les usines pour qu'elles ne ferment pas, parce que c'est de l'emploi en milieu rural, parce que nous voulons éviter que les territoires se désertifient". Yannick Jadot a conclu en affirmant que sa famille politique, Europe Ecologie Les Verts, défendait une "nouvelle industrie" et "une économie intelligente, responsable écologiquement".