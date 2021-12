Présidentielle : Yannick Jadot à la conquête de l'électorat jeune

Yannick Jadot serait-il à la conquête de l'électorat jeune ? Le candidat d'Europe-Ecologie-les Verts à l'élection présidentielle veut laisser derrière lui les polémiques de ces dernières semaines, comme l'affaire Nicolas Hulot, et souhaite relancer sa campagne sur le terrain, loin de Paris, pour parler de culture.

Soutenir la création musicale

Aux Trans Musicales de Rennes, Yannick Jadot assiste au concert de King of Guru, un groupe rock composé de jeunes de la ville. Ce n'est pas un cadre habituel pour un candidat à la présidence, mais lui assume et argumente. "On a près de 8.000 festivals dans notre pays, la musique, la création musicale sont une donnée essentielle du vivre ensemble et de l'activité économique de notre pays", fait-il savoir.

Mais le candidat des Verts ne vient pas ici seulement pour la musique, il est en campagne et il a pour défi de convaincre ces trois millions de jeunes abstentionnistes. Pour cela, il veut leur présenter son vaste projet pour relancer la culture dans les territoires comme celui de "porter à un milliard le budget du ministère de la Culture pour la création et les artistes".

>> À LIRE AUSSI - La victoire de Yannick Jadot, une mauvaise nouvelle pour la gauche ?

Le programme de Yannick Jadot est clair : il veut transformer la société. Pour entrevoir ce monde, il veut donc utiliser la culture et il sait déjà comment le financer. "Typiquement Total touche de l'argent public, mais il n'en touchera plus", lance-t-il. "Cet argent là, on pourra l'utiliser pour faire d'autres choses." Pas un euro d'argent public pour les entreprises polluantes. C'est une mesure radicale, mais une mesure nécessaire, selon le candidat.