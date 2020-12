Sondage : Sarkozy jugé meilleur ministre de l'Intérieur, Darmanin en 10e position

Nicolas Sarkozy est considéré par près d'un Français sur deux comme le meilleur des treize principaux ministres de l'Intérieur qui se sont succédé depuis vingt-cinq ans place Beauvau, Gérald Darmanin arrivant en 10e position après six mois à ce poste, selon un sondage Ifop pour Paris-Match.

L'ancien chef de l'Etat, qui a occupé deux fois ce poste (2002-2004 puis 2005-2007), est cité par 45% des personnes interrogées comme ayant été le meilleur ministre de l'Intérieur. Suivent trois hommes de gauche : Manuel Valls avec 32%, talonné par Jean-Pierre Chevènement (31%) et Bernard Cazeneuve (31% également).

Gérald Darmanin en 10ème position

Jean-Louis Debré recueille lui 29%, devant Dominique de Villepin (28%) et Michèle Alliot-Marie (27%). Christophe Castaner avec 18% devance Gérard Collomb (17%). Gérald Darmanin arrive quant à lui en 10e position avec 13%, devant le socialiste Daniel Vaillant (11%), Brice Hortefeux (10%) et Claude Guéant, qui arrive en dernière place avec 9%.

Le total des réponses est supérieur à 100%, les personnes interrogées ayant pu donner trois réponses, précise l'Ifop. L'étude a été réalisée en ligne du 27 au 30 novembre, auprès d'un échantillon de 1.950 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus en utilisant la méthode des quotas. Les personnalités qui ont fait un passage éphémère à l'Intérieur comme François Baroin, Bruno Le Roux et Matthias Fekl, n'ont pas été testées.