SONDAGE - Bayrou moins populaire que ses prédécesseurs lors de leurs débuts à Matignon

Le nouveau Premier ministre, François Bayrou, donne satisfaction à 36% des Français, un taux nettement inférieur à celui qu'ont connu ses trois prédécesseurs lors de leur entrée en fonction à Matignon, selon un sondage Ifop pour Sud Radio paru jeudi.

Il n'est jugé "sympathique" que par 49% des sondés

Michel Barnier et Gabriel Attal avaient respectivement recueilli 52% et 53% de satisfaction dans les jours suivant leur nomination à la tête du gouvernement. À son arrivée, en mai 2022, Elisabeth Borne rencontrait 47% d'opinions favorables.

François Bayrou est par ailleurs perçu comme "ouvert au dialogue" par une majorité de 55% des personnes interrogées, 6 points de moins que Michel Barnier lors de sa prise de fonction en septembre.

De même, il n'est jugé "sympathique" que par 49% des sondés (11 points de moins que son prédécesseur), "compétent" par 44% (18 points de moins), il "inspire confiance" pour 38% (10 points de moins), "a de l'autorité" pour 36% (23 points de moins), est "capable de rassembler les Français pour 35% (15 points de moins) et "est capable de réformer le pays" pour 32% (18 points de moins).

Les deux tiers estiment qu'il sera rapidement censuré à l'Assemblée

Les deux tiers des personnes interrogées estiment en outre que le nouveau locataire de Matignon "sera rapidement censuré à l'Assemblée nationale", une prédiction un peu moins forte que pour Michel Barnier en septembre (74%).

Enquête réalisée en ligne les 17 et 18 décembre auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur entre 1,4 et 3,1 points.