SONDAGE - 77% des Français veulent voir le rétablissement des contrôles aux frontières

Faut-il suivre l'exemple allemand ? Lundi, Berlin a annoncé la généralisation des contrôles à l'ensemble de ses frontières pendant six mois à partir du 16 septembre. Une mesure prise dans un contexte de menace terroriste forte outre-Rhin, qui semble faire des petits en France à en croire notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*. En effet, 77% des sondés se disent favorables à un rétablissement des contrôles aux frontières au sein de l'Hexagone, 22% sont contre et 1% ne souhaite pas se prononcer.

Une idée qui séduit une large majorité de Français, peu importe le sexe, l'âge ou le niveau de vie. Ainsi, 71% des hommes y sont favorables contre 81% des femmes. Les 18-24 ans, 25-34 ans, et 35-49 ans pointent tous à 75% d'opinion favorable, quand les 50-64 ans sont 83% à vouloir le retour des contrôles aux frontières françaises. Des chiffres que l'on retrouve dans des proportions similaires en zoomant sur les inactifs (79%), les CSP- (77%) ou les CSP+ (73%).

Un clivage gauche-droite marqué

C'est donc comme souvent à l'aune des opinions politiques que l'on peut constater une certaine hétérogénéité, avec le clivage gauche-droite. Les premiers sont 51% à être favorables au retour des contrôles, contre 73% des sondés qui se présentent comme électeurs de droite. Dans le détail, les sympathisants de la France insoumise sont 64% à y être favorables. Ils représentent d'ailleurs la seule frange de la gauche à vouloir majoritairement un retour des contrôles aux frontières, puisque les électeurs du PS et d'EE-LV pointent respectivement à 49% et 40%.

De l'autre côté de l'échiquier politique en revanche, le résultat est sans appel et la majorité écrasante. 87% des personnes qui glisse un bulletin LR dans l'urne veulent voir à nouveau des douaniers aux frontières, un chiffre qui grimpe à 95% chez les partisans du Rassemblement national.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel les 12 et 13 septembre sur un échantillon national représentatif de 1.008 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.