SONDAGE - 68% des Français mécontents de la composition du gouvernement Bayrou

68% des Français seraient mécontents de la composition du gouvernement Bayrou selon un sondage Elabe publié mercredi pour BFMTV. Un mauvais score auquel s'en ajoute d'autres, tels que ceux sur les premières décisions prises sur ledit gouvernement ou les prises de position de la gauche.

Près de sept Français sur dix (68%) se disent mécontents de la composition du gouvernement de François Bayrou, selon un sondage Elabe publié mercredi pour BFMTV.

Une cote de popularité historiquement basse

À la critique sur sa composition s'ajoute celle sur ses débuts, 64% estiment que le gouvernement et ses premières décisions vont dans la mauvaise direction.

Mais les Français sont majoritaires (71%) à souhaiter que le gouvernement et le Parti socialiste fassent des compromis et trouvent un accord sur la réforme des retraites. Ils sont 62% à considérer qu'il faudrait revenir à la situation précédente, c'est-à-dire à l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans.

Toujours selon cette étude, parmi les dix chantiers qui attendent le gouvernement à court et moyen terme, 60% des sondés estiment qu'il doit en priorité répondre à la crise des urgences à l'hôpital (60%), constituer un budget pour 2025 (46%) et répondre à la crise agricole (42%).

À titre de comparaison, 59% des Français étaient mécontents de la composition du gouvernement Barnier le 25 septembre, quatre jours après sa composition, selon un sondage Elabe. François Bayrou a fait ses débuts à Matignon avec une cote de popularité historiquement basse : 66% des Français se disaient mécontents, selon un baromètre publié en décembre, dix jours après sa nomination.

Enquête menée en ligne les 7 et 8 janvier auprès d'un échantillon de 1.001 personnes représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur entre 2,8 et 3,1 points.