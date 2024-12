SONDAGE - 38% des Français font confiance à François Bayrou en tant que Premier ministre

Emmanuel Macron a fini par désigner François Bayrou pour prendre la succession de Michel Barnier à Matignon. Mais selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, moins de quatre Français sur dix ont confiance en François Bayrou en tant que Premier ministre. Un chiffre qui atteignait 42% pour Michel Barnier.

Le président Emmanuel Macron a nommé François Bayrou à Matignon pour succéder à Michel Barnier, censuré par l'Assemblée nationale au début du mois. Le défi sera immense pour le président du MoDem et premier allié du président, chargé de dénouer la crise politique majeure ouverte par la dissolution et aggravée par la chute de son prédécesseur.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

A peine nommé, François Bayrou n'a pas franchement la cote auprès des Français. Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, seulement 38% d'entre eux font confiance au nouveau Premier ministre, soit quatre points de moins que pour Michel Barnier lors de la nomination de ce dernier le 5 septembre. Les Français accordaient davantage de confiance aux anciens Premiers ministres issus de la majorité présidentielle, Gabriel Attal (48%) et Elisabeth Borne (53%).

Des nuances selon le parti politique

Dans le détail, 80% des électeurs de la majorité présidentielle ont, logiquement, confiance en François Bayrou. Mais à gauche, le scepticisme prédomine. 32%, seulement, des électeurs de la France insoumise sont optimistes avec la nomination du nouveau locataire de Matignon, 42% pour les votants au Parti Socialiste et 41% pour les électeurs de Verts.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Même son de cloche pour la droite. Moins de deux sympathisants du Rassemblement national sur 10 disent avoir foi en François Bayrou. Un peu plus nuancé, 49% des électeurs LR sont optimistes quant à l'action du nouveau locataire de Matignon.

Mais aussi selon la tranche d'âge

Selon ce même sondage, François Bayrou n'a pas conquis les jeunes. Seulement 31% des 18 à 24 ans et 39% des 25 à 34 ans ont confiance en l'ex-maire de Pau. 31% des adultes entre 35 à 49 ans et 35% des 50/64 ans sont favorables à sa nomination à Matignon. En revanche, auprès d'un public plus âgé, François Bayrou séduit davantage puisqu'un sondé sur deux, dans cette tranche d'âge, se dit prêt à accorder sa confiance au nouveau Premier ministre.