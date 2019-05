Siéger avec Orban au Parlement européen ? "Bellamy ne peut pas rester dans cette ambiguïté"

INTERVIEW

C'est la stratégie adoptée par LREM depuis le début de la campagne des européennes, et même bien en amont : construire une opposition frontale entre les progressistes, que le mouvement présidentiel compte représenter, et les populistes, qui vont de Marine Le Pen en France à Matteo Salvini en Italie, en passant par le président hongrois, Viktor Orban. Invité dimanche du Grand Rendez-Vous d'Europe 1, le délégué général du parti, Stanislas Guérini, a confirmé cette ligne de démarcation et appelé la tête de liste de LR, François-Xavier Bellamy, à se positionner d'un côté ou de l'autre.

Actuellement en effet, les eurodéputés LR siègent dans le groupe PPE du Parlement européen. Soit le même groupe qu'un Viktor Orban. "J'ai noté que monsieur Orban avait fait alliance avec monsieur Salvini pour appeler à une alliance allant du PPE jusqu'à l'ENL [le groupe des eurodéputés d'extrême droite, auquel appartient le RN notamment]. Il faut demander à monsieur Bellamy si, dans sa première décision politique, demain, il compte siéger avec l'extrême droite en Europe", a expliqué Stanislas Guérini. "Il ne peut pas rester dans cette ambiguïté-là."

