Si la France et l'UE ne font rien face à Trump, «nous allons être écrasés», prévient Bayrou

Si la France et l'UE ne font rien face à Trump, «nous allons être écrasés», prévient Bayrou © Gaizka IROZ / AFP

Article Suggestions

François Bayrou a appelé la France et l'Union européenne à se ressaisir afin de ne pas être dominé par Donald Trump. Le Preier ministre a également dit que la France et l'Europe sont devant deux défis, un américain et l'autre chinois. De son côté, le président américain est investi aujourd'hui.