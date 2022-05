Sécurité : quels sont les chantiers prioritaires de Gérald Darmanin ?

Pas de passation de pouvoir pour le ministre de l’Intérieur, reconduit à son poste, mais une nouvelle feuille de route. Gérald Darmanin convoque ce mercredi les préfets place Beauvau. Selon les informations d’Europe 1, la Première ministre Elisabeth Borne doit elle aussi être présente pour porter les chantiers du gouvernement en matière de sécurité. L'occasion d'énumérer les différents sujets qui seront sur la table, de la lutte contre la délinquance à l'immigration, en passant par les Jeux olympiques de 2024 à Paris.

La première priorité du ministre de l’Intérieur est de faire baisser la délinquance, en s’appuyant sur deux leviers : la lutte contre les violences intrafamiliales et contre les trafics de stupéfiants. Un point de deal sur cinq a déjà été fermé, selon les chiffres de la place Beauvau. "Mais il va falloir les consolider et faire plus", entrevoit un cadre du ministère de l’Intérieur.

Darmanin insiste sur la réussite des JO et du Mondial de rugby

En début de semaine, le premier flic de France a reçu les patrons de la police et de la gendarmerie. Une réunion qui a duré près d’une heure. Selon les informations d'Europe 1, il a insisté sur la nécessité de réussite des Jeux olympiques de 2024 et de la Coupe du monde de rugby l’année prochaine. Il souhaite, dans ce cadre-là, adapter très prochainement les moyens pour lutter contre les cybermenaces.

Gérald Darmanin attend aussi des préfets qu’ils s’engagent dans un combat contre l’immigration clandestine. Depuis les trois premiers mois de l’année, les éloignements forcés sont en hausse de 20%. "Il faut aller encore plus loin", reconnaît un proche du ministre. Enfin, le ministre de l'Intérieur compte inscrire le dossier corse à son agenda puisqu’il recevra les élus de l’Ile de Beauté après les élections législatives.