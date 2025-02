Sécurité : «La méthode du ministre de l'Intérieur est très déterminée», juge Laurent Nuñez, préfet de police de Paris

Au micro de Romain Desarbres, Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, est revenu sur le bilan du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qu'il estime positif notamment sur la lutte contre le narcotrafic.

Au micro d'Europe 1-CNews, Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, dresse un bilan des actions entreprises par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Il estime que la méthode du ministre est "très déterminée".

"Il mène une politique très volontariste dans la restauration de la sécurité du quotidien, il nous a demandé de bâtir des plans qui associent beaucoup plus les autres acteurs de la sécurité et qui nous permettent d'assurer une présence visible sur les territoires où la délinquance est forte, avec des points chauds et une lutte contre les stups", énumère le préfet de police de Paris.

"Une vitesse supérieure"

Au sujet de la lutte contre le narcotrafic, le préfet de police estime qu'une "vitesse supérieure" a été franchie : "On renforce significativement les moyens juridiques et la façon d'échanger entre les services de lutte contre le trafic de stupéfiants, avec la création d'un parquet national de lutte contre la criminalité organisée, un état-major. On va avoir des moyens supplémentaires".

Le préfet de police a également rappelé les derniers chiffres en matière de lutte contre le trafic de drogue. Ainsi, pour la cocaïne, 53,5 tonnes ont été saisies en 2024, une augmentation de 130 % par rapport à 2023. "Il faut mettre ces chiffres au crédit de l'organisation des services et de l'action menée", conclut-il.

