Sébastien Chenu sur un débat entre Eric Zemmour et Marine Le Pen

Que pense le Rassemblement national et Marine Le Pen de l'entrée d'Eric Zemmour dans la course à la campagne présidentielle ? Invité de la matinale d'Europe 1, Sébastien Chenu a évoqué ce mercredi l'un des sujets brûlants du moment : la candidature du polémiste. "Eric Zemmour, force est de constater que son pari n'est pas tenu", a déclaré le porte-parole de Marine Le Pen. "Il nous disait 'A Noël, je serais devant le candidat de la droite dite classique et devant Marine Le Pen'. Il est troisième, derrière les candidats classiques et Marine Le Pen. (...) Quand on achète du vote Valérie Pécresse ou Eric Zemmour, on ne sait pas ce qu'il va vous tomber sur la tête."

"La démocratie doit vivre pendant la crise sanitaire"

Et y aura-t-il un débat entre Le Pen et Zemmour ? "Marine Le Pen a dit qu'elle débattrait avec l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle", a assuré Sébastien Chenu. "On a aussi proposé un débat à Valérie Pécresse qui l'a refusé. Nous souhaitons la confrontation des idées, des projets et des méthodes." Le député du Nord s'est prononcé en faveur de la tenue des meetings politiques après les annonces de Jean Castex et Olivier Véran ce lundi : "La démocratie doit vivre pendant ce contexte de crise sanitaire", a plaidé Sébastien Chenu.