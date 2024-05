«Se surpasser pour bâtir une solution commune» : malgré les désaccords, Macron fait l'éloge du couple franco-allemand

La visite d'État d'Emmanuel Macron en Allemagne s'est terminée ce mardi par un Conseil des ministres franco-allemand et un entretien entre le locataire de l'Élysée et son homologue Olaf Scholz. Ce fut pour eux l'occasion d'échanger sur le dossier ukrainien et d’avancer sur l’agenda stratégique de l’Union européenne. Le président en a aussi profité pour faire l'éloge du couple franco-allemand et ce malgré les nombreux désaccords affichés récemment.

Des dissensions "légitimes"

Entre les divergences sur la stratégie à mettre en œuvre pour soutenir l’Ukraine, l’Allemagne étant opposée à la livraison des missiles longues portées à Kiev et les désaccords sur le nucléaire, ou encore sur le nouveau plan d’investissement européen proposé par Emmanuel Macron pour financer les transitions écologique et technologique, c’est peu dire qu’ils sont nombreux.

Des dissensions "légitimes" selon le président français, pour qui la relation entre Paris et Berlin doit néanmoins continuer à être le moteur de l’Europe. "C’est aussi vieux que le couple franco-allemand de dire qu’il est en crise. Et donc à ce tarif-là, on sera toujours en crise, je vous rassure, et l’Europe sera toujours en crise, parce qu’on ne sera jamais les mêmes, et c’est une chance. Il y a des moments où on ne part pas du même point de vue, et c’est tout à fait légitime. Notre devoir, c'est de se surpasser pour bâtir une solution commune pour l’intérêt général, franco-allemand, puis européen. Et je crois que c’est ce qu’on a su faire et qu’on est en train de faire."

Emmanuel Macron qui devrait retrouver Olaf Scholz la semaine prochaine, pour les commémorations du débarquement en Normandie, et ce, en présence d’un invité spécial : Volodymyr Zelensky.