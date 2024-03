Salon de l'Agriculture : Emmanuel Macron, Jordan Bardella, Gabriel Attal... Une semaine de visites politiques

À la veille de la fin de la 60e édition du Salon de l'Agriculture, les visiteurs sont venus en nombre cette année. C'est aussi le cas des personnalités politiques, pour qui c'est l'un des rendez-vous à ne pas manquer, et peut-être plus encore cette année, en raison de la crise agricole et des élections européennes qui approchent.

La semaine politique a été très chargée au Salon de l'Agriculture, à commencer par samedi dernier, jour de l'ouverture, marquée par la présence d'Emmanuel Macron. Une journée très compliquée avec cette scène de cohue, où l'on voit des agriculteurs au sol repoussés violemment par les forces de l'ordre, ou encore ces manifestants criant "Macron démission !" alors que le président est enfermé dans une petite pièce avec les dirigeants des syndicats d'agriculteurs.

Gabriel Attal et Jordan Bardella plutôt bien accueillis

Jordan Bardella y était lui dimanche dernier et a été bien mieux accueilli. "Il est clair que l'accueil que nous recevons au Salon de l'Agriculture est un accueil bienveillant et chaleureux. Ce n'est pas le cas pour le président de la République. Peut-être doivent-ils s'interroger", avait déclaré le président du RN.

Le chef du gouvernement, Gabriel Attal, s'y est rendu mardi et a tenté de sauver les meubles. "Certains veulent en permanence chercher à transformer le Salon de l'Agriculture, qui est le moment de rencontre entre les agriculteurs et les Français, chercher à le transformer en cirque politique", avait souligné le Premier ministre. "Ils ont essayé et ils ont fait venir des militants pour perturber la vue et la venue du président de la République. Évidemment, je le regrette." Gabriel Attal, a plutôt bien accueilli et bénéficie d'une belle cote de popularité, y compris chez les agriculteurs.

Semaine compliquée pour la majorité

Mais la semaine a été dans l'ensemble très compliquée pour la majorité. Vendredi, ce sont les ministres de la Transition écologique et de l'Agriculture, Christophe Béchu et Marc Fesneau, qui ont été les cibles de huées et de jets d'œufs.

Autre fait marquant de ce salon jeudi, lors de la visite d'Eric Zemmour et Marion Maréchal, la candidate Reconquête aux élections européennes a été aspergée de bière lors de sa visite.