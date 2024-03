Salon de l'Agriculture : l'heure du bilan arrive pour les exposants après une édition marquée par les mobilisations

Le Salon de l'Agriculture 2024 touche bientôt à sa fin. L'heure pour tous les exposants de faire le bilan de cette 60eme édition. Entourée de petits pots de miel et de pain d'épice, Anaïs, apicultrice dans le Jura, fait un premier bilan du Salon. Pour elle, c'était un peu l'opération de la dernière chance.

"On est plutôt satisfait du Salon. Ça a bien marché"

"Tout le miel produit l'année dernière n'a pas été vendu. Donc, on se retrouve avec des stocks très importants : 12 tonnes de miel". Et cela à cause des importations de miel venues des pays de l'Est et revendus à prix cassé dans les supermarchés. Le Salon a permis de sauver les meubles, selon l'apicultrice : "Nous, on est plutôt satisfait du Salon. Ça a bien marché, on a vendu beaucoup de petits pots de miel".

Cette année, le malaise agricole était en filigrane du salon, explique Maxime, éleveur de chèvre : "On a des revendications, on a un mal-être agricole qui nous touche tous avec des suicides tous les deux jours. Dans les campagnes, ça fait du bruit, ça fait du mal à tous les jeunes qui veulent s'installer".

En pleine crise agricole, Paul-Adrien, éleveur dans les Landes, a remarqué un élan de solidarité de la part des visiteurs : "On a senti beaucoup de ferveur de la part du public. Même quand on nettoyait les bêtes, il y a des personnes qui s'arrêtaient pour nous poser des questions. On nous disait 'allez-y continuez ce que vous faites', ça fait chaud au cœur oui".

Après le salon, si les revendications ne sont pas entendues, Paul-Adrien l'assure, il retournera sur son tracteur pour poursuivre la mobilisation.