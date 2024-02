Quelques jours avant l'ouverture du Salon de l'agriculture, le Premier ministre Gabriel Attal tient une nouvelle conférence de presse pour présenter ces nouvelles annonces aux agriculteurs. Malgré plusieurs prises de parole ces dernières semaines, la colère des cultivateurs ne retombe pas. Nouvelle loi Egalim, aides aux professionnels du secteur... Europe 1 fait le point sur les principales mesures présentées ce mercredi matin.

Les principales mesures de Gabriel Attal : - L'agriculture va être placée "au rang des intérêts fondamentaux de la nation", annonce Gabriel Attal - Un nouveau texte de loi Egalim sera présenté d'ici à l'été - 99,6% des "aides de base" de la PAC ont déjà été versées - Le gouvernement veut faciliter la venue de saisonniers étrangers - La France va abandonner l'indicateur de mesure des pesticides actuellement utilisé

Placer l'agriculture "au rang des intérêts fondamentaux de la nation"

Gabriel Attal souhaite placer l'agriculture "au rang des intérêts fondamentaux" de la France au même titre que sa sécurité ou sa défense, réaffirmant que "l'objectif de souveraineté agricole et alimentaire" serait inscrit "noir sur blanc" dans le futur projet de loi d'orientation agricole.

Ce projet de loi, attendu d'ici l'été, "reconnaît noir sur blanc notre objectif de souveraineté agricole et alimentaire et place l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la Nation, au même titre que notre sécurité ou notre défense nationale", a affirmé le Premier ministre lors d'une conférence presse consacrée à la crise agricole. "C'est un acte fort. C'est une reconnaissance attendue et légitime. C'est le rappel qu'il n'y a pas de pays sans paysans, pas de France sans agriculture", a-t-il ajouté.

Un nouveau texte de loi Egalim d'ici l'été

Le gouvernement veut présenter également d'ici l'été un nouveau texte de loi pour "renforcer le dispositif Egalim" devant permettre une meilleure rémunération des agriculteurs dans le cadre des négociations entre distributeurs et fournisseurs agro-industriels.

Le Premier ministre a indiqué qu'une mission parlementaire a été confiée aux députés Alexis Izard (Renaissance) et Anne-Laure Babault (MoDem) et que le texte de loi sera présenté sur la base de leurs conclusions. Le terme Egalim fait référence aux États généraux de l'alimentation, lancés en 2017 par Emmanuel Macron pour trouver une meilleure répartition des revenus entre acteurs de la chaîne alimentaire française.

99,6% des "aides de base" de la PAC ont déjà été versées assure Gabriel Attal

Lors de sa prise de parole, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé que "99,61% des aides de base de la PAC" ont déjà été versées aux agriculteurs, avec l'objectif de 100% au 15 mars. "En 2015, à cette même époque, 0% des versements avaient eu lieu et le versement avait été fait avec un an de retard", a expliqué le chef du gouvernement lors de sa conférence de presse à Matignon sur la crise agricole.

Faciliter la venue de saisonniers étrangers dans les fermes

Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé mercredi que la production agricole serait déclarée comme "secteur en tension" pendant le Salon de l'agriculture, afin de "faciliter grandement l'attribution de visas" pour faire venir des travailleurs saisonniers étrangers dans les fermes françaises.

Le Premier ministre a aussi annoncé que l'exonération de cotisations patronales sur "la quasi-totalité des emplois saisonniers agricoles" - le dispositif TO-DE - serait pérennisée et renforcée "dès l'année 2024".

La France va abandonner l'indicateur de mesure des pesticides actuellement utilisé, qui était défendu par les écologistes

Enfin, le chef du gouvernement a annoncé mercredi que la France allait abandonner l'indicateur qu'elle utilise actuellement pour mesurer la réduction de l'usage des pesticides, le Nodu, défendu par les ONG environnementales mais contesté par le syndicat agricole majoritaire FNSEA et l'industrie des pesticides.

"Je vous annonce que l'indicateur de référence pour suivre notre objectif de réduction des produits phytosanitaires ne sera plus le Nodu franco-français mais bien l'indicateur européen. C'est conforme à notre volonté d'éviter toute surtransposition. C'était la demande des agriculteurs", a déclaré Gabriel Attal, tout en affirmant ne pas vouloir "renoncer à (l')ambition de réduire de 50% l'usage des pesticides d'ici 2030".