«Sa mort laisse en nous un vide» : Emmanuel Macron salue la mémoire de la reine Elizabeth II

La reine Elizabeth II est décédée ce jeudi à l'âge de 96 ans, dans sa résidence de écossaise de Balmoral. Les réactions se multiplient dans le monde à l'image de celles des chefs d'État, Joe Biden, Justin Trudeau, au Premier ministre japonais Fumio Kishida. Emmanuel Macron a aussi adressé ses condoléances et a par ailleurs salué la mémoire de la reine vendredi dans un message vidéo. "Aujourd'hui nous sommes tellement triste. C'est avec beaucoup de tristesse que le peuple français a appris la mort de sa Majesté la reine Elizabeth II", a-t-il commencé.

Emmanuel Macron a salué sa sagesse et son empathie

"Sa sagesse et son empathie nous ont aidés à tracer une voie au milieu des aléas de l’Histoire des 70 dernières années. Sa mort laisse en nous un sentiment de vide", a-t-il poursuivi. "Des millions de personnes de par le monde ont découvert les images de son couronnement et ont été immédiatement captivées par cette jeune reine qui faisait déjà preuve d’une telle force et d’un tel courage. Le courage d’une vie marquée par la guerre et bientôt le courage de défendre, d’un siècle à l’autre, les valeurs que sont la liberté et la ténacité", a continué le président.

"Pour vous, c’était votre reine. Pour nous, c’était la Reine. Pour nous tous, elle sera toujours avec nous. Nous commémorerons et perpétuerons les valeurs qu’elle n’a jamais cessé d’incarner et de promouvoir : la force morale de la démocratie et de la liberté", a-t-il conclu.