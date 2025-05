Rima Hassan annonce se rendre à Gaza en bateau avec l'activiste suédoise Greta Thunberg

Sur X, l'eurodéputée franco-palestinienne, Rima Hassan, a annoncé qu'elle allait se rendre à Gaza à bord d'un navire humanitaire. Elle sera accompagnée de l'activiste suédoise, Greta Thunberg. Un déplacement qui vise à "dénoncer le blocus humanitaire et le génocide en cours, l'impunité dont bénéficie l'État d'Israël et de sensibiliser l'opinion mondiale", explique-t-elle.

L'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan a annoncé qu'elle allait embarquer dimanche à bord d'un navire humanitaire en direction de Gaza en compagnie notamment de l'activiste suédoise Greta Thunberg. "Je serai avec Greta Thunberg, l'équipage de la Coalition de la flottille pour la liberté", un groupement d'ONG qui dénoncent le blocus de la bande de Gaza, et "d'autres militants", a expliqué sur X l'élue LFI.

La mission vise à remplir "plusieurs objectifs : dénoncer le blocus humanitaire et le génocide en cours, l'impunité dont bénéficie l'État d'Israël et de sensibiliser l'opinion mondiale et internationale", a ajouté Rima Hassan, dont les prises de position sur le Proche-Orient ont suscité à plusieurs reprises la polémique.

Israël a partiellement levé la semaine dernière le blocus total de l'aide à Gaza imposé depuis le 2 mars

Début mai, un navire sur lequel la Coalition de la flottille pour la liberté espérait récupérer des sympathisants - dont Greta Thunberg - à Malte, puis se rendre à Gaza, avait été endommagé. Les militants avaient dit soupçonner une attaque de drones israéliens.

"Pour garantir notre sécurité, mais également le succès de notre mission, nous avons besoin que la mobilisation citoyenne soit maximale à l'occasion de cette initiative", a conclu Rima Hassan sur X. En pleine intensification de sa campagne dans le territoire palestinien assiégé, Israël a partiellement levé la semaine dernière le blocus total de l'aide à Gaza imposé depuis le 2 mars.

Mercredi soir, des milliers de Palestiniens affamés ont pillé un entrepôt du Programme alimentaire mondial (PAM). La Maison blanche a annoncé jeudi qu'Israël avait accepté la proposition de cessez-le-feu à Gaza formulée par le président américain Donald Trump, tandis que les discussions se poursuivent avec le Hamas.

En février, Rima Hassan avait été refoulée à son entrée en Israël, après avoir tenté d'entrer dans le pays dans le cadre d'une visite d'une délégation du Parlement européen.