Retraites : l'exécutif veut «s'intéresser aux conditions de travail» affirme Stanislas Guerini

Invité d'Europe Matin ce mercredi, Stanislas Guerini a défendu la réforme des retraites instiguée par son gouvernement, en insistant sur son ambition d'aider les Français à mieux vivre leur carrière. Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques reconnaît le devoir de faire travailler les Français plus longtemps, pour pallier le déficit budgétaire des pensions, mais souligne la nécessité d'améliorer les conditions de travail des salariés et fonctionnaires.

"Il faut revenir à des arguments assez simples, nous devons travailler plus longtemps, mais on doit aussi aménager les carrières, s'intéresser davantage à des questions sur la pénibilité : comment aménager son temps de travail, comment on peut aménager son poste de travail, comment on peut changer de métier..." explique le ministre.

500 millions d'euros pour améliorer les conditions de travail

En outre, Stanislas Guerini annonce la mise en place d'un fond budgétaire pour la fonction publique, ce qui permettra de "s'intéresser aux conditions de travail, aménager des postes, pouvoir financer des formations." Ce fond "de la prévention de l'usure et de la pénibilité" s'élèvera à 100 millions d'euros par an, soit 1 demi-milliard d'euros sur le second quinquennat d'Emmanuel Macron, selon son ministre de la Transformation et de la Fonction publiques.

La retraite progressive dans la fonction publique est également au centre des préoccupations du ministre. "Un fonctionnaire va pouvoir se mettre à temps partiel à la fin de sa carrière" tout en maintenant la même rémunération, ce qui peut notamment lui permettre de changer de métier s'il le souhaite, a-t-il conclu.