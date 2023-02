Mauvaise image, perspectives limitées... La fonction publique n'a plus la cote auprès des jeunes

Leurs parents, leurs grands-parents en ont rêvé pendant des décennies… Devenir fonctionnaire. Un rêve qui est désormais un lointain souvenir. Le nombre de candidatures au concours de la fonction publique ne cesse de dégringoler. Selon une étude de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique, seulement 11% des jeunes diplômés travaillaient dans ce secteur en 2020. Et plus de la moitié des jeunes diplômés n’envisagent pas de travailler dans la fonction publique au cours de leur carrière.

50.000 postes ouverts dans la fonction publique

Pourtant, ce secteur aurait bien besoin de nouvelles recrues : plus de 50.000 postes sont ouverts dans la fonction publique. Mais les candidats ne se bousculent pas au portillon. Au collège, Camille envisageait de devenir professeure de français. "Je ne l'ai plus jamais envisagé depuis, je trouve que ce sont des administrations où il y a beaucoup de lenteur, c'est peut-être aussi difficile de faire changer les choses et d'avoir un vrai impact", observe-t-elle.

Les perspectives d'évolution avant la rémunération

Le salaire médian des moins de 30 ans est quasiment équivalent dans le privé et le public. Si la rémunération n'est pas primordiale dans ses choix, les perspectives d'évolution de carrière le sont beaucoup plus, comme pour Emmanuelle, diplômée d'une école de publicité en 2018. "Dans la fonction publique, j'ai l'impression qu'on est vite enfermé dans son poste. On enchaîne pas mal les CDD sans vraiment pouvoir signer de CDI rapidement", affirme-t-elle au micro d'Europe 1.

L'Urssaf nuance ce désamour des jeunes diplômés pour la fonction publique. Pour Romain Thevenon, directeur des ressources humaines, ce serait même l'inverse : "En 2021, les moins de 30 ans représentaient 27% des nouveaux embauchés en contrat à durée indéterminée. Et en 2022, ils ont représenté 30% de nos contrats à durée indéterminée." Ces 30% représentent moins d'un tiers des embauches.