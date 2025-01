Retraites : le PS demande une suspension pour 6 mois de l'âge de départ à 64 ans

Le Parti socialiste a demandé au gouvernement de suspendre l'application de la mesure de repoussement de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, le temps de la renégociation de la réforme. Le sénateur Patrick Kanner attend désormais une réponse du Premier ministre pour "ce week-end".

Le PS demande au gouvernement de suspendre l'application de la mesure d'âge dès 64 ans pendant six mois, le temps de la renégociation de la réforme des retraites, a indiqué vendredi le chef de file des sénateurs socialistes Patrick Kanner qui attend une réponse de François Bayrou pour "ce week-end".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une demande quo coutera "un peu d'argent"

"Nous disons oui à François Bayrou sur sa proposition de revenir dans une négociation globale avec les formations politiques, les syndicats et le patronat. Cette négociation de six mois pourrait commencer très vite et, pendant ce temps là, nous demandons une suspension ou l'équivalent d'une suspension" de l'application du report progressif de l'âge de départ en retraite de 62 à 64 ans, a-t-il déclaré sur Franceinfo.

"Cela coûte un peu d'argent, entre 2 et 3 milliards d'euros (en 2025, ndlr), mais il y a un fonds de réserve" des retraites qui pourrait être sollicité, a-t-il fait valoir. "Est-ce que vous pensez que trouver un bon accord sur une réforme des retraites (...) ne vaut pas le coup d'un petit effort financier pour apaiser le pays ?", a-t-il demandé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La censure en suspend

La négociation de six mois permettrait de "retravailler la mesure d'âge de 64 ans", sur laquelle "j'ai senti quelque bougé au niveau du gouvernement" et d'intégrer des "évolutions positives" sur "les carrières longues, les métiers pénibles, les carrières hachée". La réforme des retraites, entrée en vigueur depuis le 1er septembre 2023, instaure notamment un recul progressif de l'âge minimum de départ à la retraite de 62 à 64 ans, au rythme de 3 mois supplémentaires par génération, pour les Français nés à partir du 1er septembre 1961.

Le Premier ministre doit faire sa déclaration de politique générale mardi. "Si nous sommes entendus (ndlr, sur les retraites et plus généralement le budget), et c'est une question de jours, voire même d'heure, sur les propositions que nous avons faites, il n'y aura pas de censure portée par les socialistes à l'Assemblée nationale", a-t-il confirmé.