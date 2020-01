Retraites : le gouvernement retire (jusqu'à nouvel ordre) l'âge pivot du projet

"Je suis disposé à retirer du projet de loi la mesure de court terme que j'avais proposée, consistant à converger progressivement à partir de 2022 vers un âge d'équilibre de 64 ans en 2027." Voici ce qu'a écrit, samedi, Edouard Philippe aux organisations syndicales. Le Premier ministre a donc acté le retrait, pressenti jusqu'ici, de la mesure la plus contestée du projet de réforme des retraites, également appelée "âge pivot".

"Impératif équilibre du système des retraites"

Cet âge d'équilibre reporte dans les faits l'âge de départ à la retraite à 64 ans, en prévoyant une décote pour ceux qui choisiraient de partir plus tôt. Il était donc critiqué par tous les syndicats, y compris les plus réformistes comme la CFDT et l'Unsa. Ces derniers, qui n'ont pas immédiatement rallié le mouvement de protestation contre la réforme des retraites, ont répété à plusieurs reprises que l'âge pivot constituait pour eux une "ligne rouge" à ne pas franchir. Mais qu'ils étaient disposés à cesser tout débrayage si cette mesure était retirée.

Dans la lettre transmise aux syndicats, Edouard Philippe reste cependant très ferme sur le principe : il faudra quoi qu'il arrive une mesure pour assurer "l'impératif équilibre du système des retraites". Un impératif qui sera, rappelle-t-il, "inscrits dans le projet de loi". Mais il accepte le principe d'une conférence sur l'équilibre et le financement des retraites, comme l'avait proposé le leader de la CFDT, Laurent Berger. Cette conférence "remettra ses conclusions d'ici à la fin du mois d'avril 2020". L'exécutif propose qu'elle soit animée par Jean-Jacques Marette, ancien directeur général de l'Agirc-Arrco.

Un cadre contraint pour trouver des solutions de substitution

En attendant, "pour démontrer sa confiance envers les partenaires sociaux", Edouard Philippe accepte de retirer la mesure de l'âge pivot. "Si, comme je l'espère, un accord intervient au sein de la conférence d'ici à fin avril, le Parlement pourra en tenir compte lors de la seconde lecture et le gouvernement prendra une ordonnance transcrivant cet accord dans la loi." En revanche, si aucun accord ne sort de cette conférence, il faut s'attendre à un rétablissement de l'âge pivot, l'exécutif se donnant la possibilité de "prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre d'ici à 2027". "Je veux être parfaitement clair sur ce point", écrit le Premier ministre. "Je prendrai mes responsabilités."

Le cadre des syndicats est également très contraint. Car Edouard Philippe pose une condition : la mesure de substitution à l'âge pivot ne devra "entraîner ni baisse des pensions, ni hausse du coût du travail". Alors que Laurent Berger a toujours été partisan d'une augmentation des cotisations, cet argument pourrait donc lui être opposé pour refuser cette option. Une augmentation des cotisations "c'est moins de pouvoir d'achat pour les salariés et plus de charges pour les patrons, ça tuerait l'économie", avait prévenu le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, au mois de décembre.

L'annonce du retrait de l'âge pivot a immédiatement, et sans surprise, été bien accueilli par la CFDT. Le syndicat a "salué" cette décision, preuve selon lui de "la volonté de compromis du gouvernement". La centrale de Laurent Berger s'est dit prête à "poursuivre les discussions dans le cadre proposé".