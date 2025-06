Retraites : la dissolution de l'Assemblée nationale est «nécessaire» selon Sébastien Chenu, qui la réclame «dès que possible»

Ce dimanche 29 juin, Sébastien Chenu, député du Nord et vice-président du Rassemblement national, était l'invité du Grand Rendez-vous. Il est longuement revenu sur la réforme des retraites et l'action de François Bayrou, et a appelé à une dissolution "dès que possible", afin de "redonner la parole aux Français."

Une dissolution "nécessaire" et "dès que possible" : tels sont les mots d'ordre de Sébastien Chenu, le député du Nord et vice-président du Rassemblement national, invité du Grand rendez-vous de ce dimanche 29 juin. Il a évoqué la date d'octobre 2025, où une réunion avec le Premier ministre pourrait décider de sa possible censure.

"La censure n'est pas une fin en soi"

Réforme des retraites, grand remplacement, union des droites... Sébastien Chenu est longuement revenu sur la situation politique et sociale de la France, appelant à une dissolution de l'Assemblée nationale le plus tôt possible, face à l'impasse provoquée par la réforme des retraites.

"Il faut que le président de la République donne la parole aux Français le plus vite possible", a déclaré le vice-président du Rassemblement national. Quant à François Bayrou, Sébastien Chenu a estimé que "la censure n'est pas une fin en soi", et que le RN pourrait voter une motion de censure pour "la rentrée", soit octobre 2025, à l'issue d'une réunion avec le Premier ministre.

"Si la feuille de route du Premier ministre ne nous va pas, nous prendrons nos responsabilités", a assuré Sébastien Chenu. Il a également affirmé que son parti ne votera pas la motion de censure déposée par le Parti socialiste mardi 1er juillet, car le texte proposé par la gauche "n'obtient rien".