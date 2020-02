Retraites : 41.000 amendements déposés, loin du record de la Ve République

L'examen du texte à l'Assemblée nationale de la réforme des retraites n'aura récolté "que" 41.000 amendements, dont 23.000 des Insoumis. Un nouveau record sous cette législature, mais pas sous la Ve République. Celui-ci avait été atteint en 2006, sur le projet de privatisation de GDF. Il y a 14 ans, le Parti Socialiste (PS) et le Parti Communiste Français (PCF) avaient exercé leurs prérogatives jusqu'à leur paroxysme en étant les auteurs de la quasi-totalité des 137.449 amendements déposés.

137.449 amendements à l'Assemblée

Le début des années 2000 avait déjà connu une inflation d'amendements : près de 15.000 sur La Poste en janvier 2005, 13.000 sur une réforme des modes de scrutin en février 2003 et 11.000 sur la réforme Fillon des retraites en juillet 2003. Les précédents projets de loi sur les retraites n'avaient pas fait ainsi exploser les compteurs : après la réforme Fillon, celle en 2010 d'Eric Woerth avait suscité 600 amendements, celle en 2013 de Marisol Touraine 3.000.

L'abus d'amendements, une solution pour gagner du temps

À LIRE AUSSI : Retraites : le plan de la gauche pour perturber les débats à l'Assemblée

Une tactique de plus en plus populaire, plusieurs députés déposent chacun en leur nom le même amendement, un procédé qui permet de multiplier le temps de parole. Mais cela suppose que ces députés soient présents en séance. Une autre astuce consiste à décliner une proposition en un maximum d'amendements, en proposant par exemple d'abaisser les taux de cotisation retraite pour certaines catégories de 0,1% dans un 1er amendement, de 0,2% dans un second, et ainsi de suite...

Le nombre d'amendements reste avant tout symbolique de la mobilisation contre un texte. Il donne les moyens à l'opposition de tenir et de gagner du temps, mais nécessite de l'endurance dans l'hémicycle.

Le règlement interne de l'Assemblée, tel que modifié mi-2019, pourrait cependant mettre des bâtons dans les roues des oppositions : il prévoit que lorsque plusieurs membres d'un même groupe politique présentent des amendements identiques, la parole est donnée à un seul orateur de ce groupe. Sous réserve, a dit le Conseil constitutionnel, que ce soit pour "prévenir les usages abusifs" des prises de parole.