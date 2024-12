Retailleau-Darmanin : «L'un des duos les plus à droite de l'histoire de la Ve république», souligne Gauthier Le Bret

Dans "On marche sur la tête", Gauthier Le Bret est revenu sur la décision de François Bayrou de nommer Gérald Darmanin à la Justice et de reconduire Bruno Retailleau à l'Intérieur. Un tandem inattendu et "quasiment inédit" dans la Ve République, relève le chroniqueur.