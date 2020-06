Réouverture des écoles : "La ville de Paris n’a pas pris sa part dans l’accueil minimal que l’on devait aux familles"

INTERVIEW

Critique, Agnès Buzyn ? À huit jours du second tour des élections municipales à Paris, la candidate de La République en marche est revenue sur son attitude des derniers mois. Au micro d'Europe 1 samedi, celle arrivée derrière Anne Hidalgo et Rachida Dati en mars a rappelé qu'elle n'avait que très peu pris la parole publiquement ces trois derniers mois. "Je n'ai pas du tout été critique sur la gestion de la ville pendant la période du confinement et de la crise sanitaire car je n'ai pas souhaité faire de cette période un moment de campagne électorale ou de polémique", a-t-elle dit. Mais depuis que le second tour de l'élection est fixé au 28 juin, tout a changé pour Agnès Buzyn, qui est de nouveau en campagne.

"Un frein à la reprise de l'activité pour certaines familles"

Samedi, elle a taclé la préparation de la ville de Paris à la réouverture des écoles, qui accueilleront à nouveau tous les élèves le 22 juin, comme l'a annoncé le président de la République dans son allocution. Selon Agnès Buzyn, la capitale "a mis un certain temps à être en capacité d’accueillir les enfants par rapport aux recommandations du ministère de l'Éducation nationale".

Cette situation a "été un frein à la reprise de l'activité pour certaines familles", dénonce Agnès Buzyn. "J’ai simplement noté que la ville de Paris n’a pas pris sa part dans l'accueil minimal que l’on devait aux familles et a mis du temps à réagir", affirme-t-elle au micro d'Europe 1.