Municipales : Agnès Buzyn fait de la relance économique sa "priorité" pour Paris

Agnès Buzyn, candidate LREM à la mairie de Paris, affirme qu'elle a comme "priorité" un "plan de relance économique" pour la capitale, où la crise de l'après-coronavirus s'annonce "très dure", dans une interview au Journal du dimanche. Suite au confinement, "la crise économique s'annonce très dure, particulièrement à Paris", souligne l'ex-ministre de la Santé, qui avait démissionné de son poste pour se porter candidate à Paris après l'affaire Griveaux.

Un plan de relance de 400 millions d'euros mis en oeuvre dès sa prise de poste

Agnès Buzyn avait rassemblé 17,3 % des voix lors du premier tour, loin derrière ses principales concurrentes, Anne Hidalgo, la maire sortante PS, et Rachida Dati (LR). "La victoire est possible ! Les cartes sont rebattues" en vue du second tour le 28 juin, assure-t-elle. Son "plan de relance" sera "mis en oeuvre dès le 1er juillet" et "sera doté de 400 millions d'euros, dont 170 millions pour un fonds de solidarité confié aux maires d'arrondissement", promet-elle. "Il s'agit d'aider les commerçants, artisans et restaurateurs à survivre, notamment grâce à une exonération de toutes taxes la première année, voire l'an prochain si la crise persiste".

Expérimenter "la libéralisation des horaires d'ouverture dans tout Paris"

L'ancienne ministre de la Santé souhaite également "expérimenter pendant un an une libéralisation des horaires d'ouverture dans tout Paris, le soir et le week-end", pour "étaler les heures d'affluence pour les consommateurs, ainsi que les heures de pointe dans les transports en commun". Autres projets: "l'automatisation des lignes de métro en lien avec la région", "la création de 240 rues-jardins", "la végétalisation des quais de Seine", "la rénovation thermique des logements, des bâtiments publics, musées, équipements, bureaux...".

"Je pense que Rachida Dati vit au siècle dernier"

La candidate soutenue par LREM dans la capitale critique sévèrement ses deux principales concurrentes, qui selon elle "préparent l'élection présidentielle de 2022". Elle accuse Rachida Dati de ne parler "que de sécurité et de propreté": "Elle n'a carrément aucun programme écologique, c'est simple, je pense qu'elle vit au siècle dernier". "Quant à Anne Hidalgo, ce n'est pas parce qu'elle met du vert sur ses tracts qu'elle a mené une politique écologique", cingle-t-elle.