Remaniement : une équipe «resserrée», dernières tractations sur la deuxième partie du gouvernement

Gabriel Attal n'a toujours pas bouclé son équipe gouvernementale. Le suspense sur les noms des 15 nouveaux ministres délégués et secrétaires d'État devrait prendre fin dans les deux prochains jours. Logement, santé, transports... Les postes à pourvoir ne manquent pas mais représentent un véritable casse-tête pour Gabriel Attal et Emmanuel Macron qui souhaitent une équipe resserrée et rééquilibrée.

Le parti Horizons, mieux représenté ?

Pas plus d'une quinzaine de nouveaux entrants sans faire de déçus, tel est le défi de Gabriel Attal qui devra résoudre un problème d'équilibre au sein de la majorité. Horizons, le parti d'Édouard Philippe, souhaite être mieux représenté avec la nomination de jeunes députés, comme Naïma Moutchou.

De son côté, le MoDem espère garder ses trois secrétariats d'État mais tout dépendra de la décision de la Justice dans l'affaire des assistants parlementaires européens qui sera rendue ce lundi matin. Une condamnation pourrait marquer un véritable coup d'arrêt aux ambitions de François Bayrou et de son parti.

Le sort d'Amélie Oudéa-Castéra divise

L'aile gauche de la majorité souhaite également "compenser" l'arrivée des Sarkozystes, Rachida Dati et Catherine Vautrin, avec la possible nomination de Sacha Houlié aux Sports. Même si "les débauchages à droite peuvent continuer" selon un député assez inquiet.

Enfin, le sort d'Amélie Oudéa-Castéra divise l'Élysée et Matignon. Depuis la polémique sur la scolarisation de ses enfants, Gabriel Attal voudrait l'évincer du gouvernement. Hors de question, répond Emmanuel Macron.