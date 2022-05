Remaniement : Élisabeth Borne plus favorite que jamais pour succéder à Jean Castex

Qui sera le nouveau Premier ministre ? Si Emmanuel Macron n'a toujours pas annoncé son choix, une personne semble se démarquer de plus en plus : l'actuelle ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Élisabeth Borne. Ces dernières heures, c'est bien son nom qui est le plus régulièrement cité en macronie.

Élisabeth Borne coche toutes les cases

Élisabeth Borne fait figure de favorite depuis la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Le nom d'Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco est aussi évoqué tout comme celui de Marisol Touraine. Toutefois, Élisabeth Borne coche toutes les cases. Ministre depuis le tout premier gouvernement de l’ère Macron, passée au ministère des Transports puis à celui de l'Écologie avant d'arriver au ministère du Travail, "c’est une femme étiquetée à gauche qui ne fait pas peur à la droite", analyse un conseiller.

Tout indique qu’une femme sera bien nommée à Matignon

En attendant, rien ne filtre pour l’heure même si tout indique qu’une femme sera bien nommée à Matignon. Jean Castex connaît le nom de celle qui lui succédera, Emmanuel Macron l’a mis dans la confidence, l’actuel Premier ministre attend désormais que le président de la République lui donne le "go" pour démissionner.

Sa démission devrait intervenir après son déplacement au Vatican ce dimanche pour la canonisation de Charles de Foucauld, ce militaire français devenu prêtre. Une démission très probablement dimanche soir, ou lundi matin. Le nom de "la" future locataire de Matignon devrait être annoncé dans la foulée.