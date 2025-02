Relation France-Algérie : cessons «de subir cette humiliation de la part d'un État voyou», lance Éric Ciotti

Sur fond de tensions entre Paris et Alger, qui a refusé à de multiples reprises ces dernières semaines de laisser entrer sur son sol plusieurs de ses ressortissants expulsés de France, le président de l'Union des Droites pour la République, Éric Ciotti, invité de La Grande interview Europe 1-CNews, a appelé à cesser de subir "cette humiliation algérienne".

François Bayrou réunit ce mercredi après-midi le Comité interministériel de contrôle de l'immigration. À partir de 14 heures, une dizaine de ministres seront rassemblés autour du Premier ministre. Ils discuteront notamment de "la maîtrise des flux migratoires" et des moyens "nationaux, européens et diplomatiques pour renforcer les contrôles". Un rendez-vous qui se tient après l'attaque survenue samedi à Mulhouse, dans laquelle un Algérien de 37 ans en situation irrégulière est accusé d'avoir tué à l'arme blanche une personne et d'en avoir blessé sept autres.

"Il avait été présenté dix fois aux autorités algériennes pour que son pays d'origine accepte que nous le renvoyions chez lui. Les dix fois, la réponse a été non", a dénoncé lundi François Bayrou, jugeant "inacceptable" le refus d'Alger de reprendre son ressortissant, sous le coup d'une Obligation de quitter le territoire français (OQTF).

"Ce que j'attends de cette réunion, c'est enfin du courage"

Cette nouvelle affaire vient aggraver un peu plus les tensions entre Paris et Alger, qui a refusé à de multiples reprises ces dernières semaines de laisser entrer sur son sol plusieurs de ses ressortissants expulsés de France. "Moi, ce que j'attends de cette réunion, c'est enfin du courage. C'est d'enfin cesser de subir cette humiliation algérienne, répétée, multipliée, de la part d'un État voyou, d'un État qui a pris en otage Boualem Sansal", a lancé Éric Ciotti

Au micro d'Europe 1, le député des Alpes-Maritimes plaide pour un durcissement de ton vis-à-vis de l'Algérie et appelle à suspendre l'octroi de visas aux Algériens "tant que toutes les obligations de quitter le territoire à destination de l'Algérie ne sont pas exécutées". "Il ne faut plus se laisser marcher dessus par cet État et donc, il faut répliquer", a-t-il tranché jugeant que la position gouvernementale actuelle est le résultat d'une "forme de culpabilité" devant l'Histoire.