Régionales : pour La République en Marche, "l'ancrage local va prendre du temps", juge Wargon

Alors que les élections régionales ont été marquées par une abstention record et la réélection des présidents sortants, ces scrutins n'ont pas été "un échec pour le président de la République", assure la ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon, lors du "Grand Rendez-vous" Europe 1/Les Echos/CNews. "C'est un échec d'ancrage local. Les électeurs ont voté pour des candidats installés", estime-elle.

Ainsi, aucune région métropolitaine n'est tombée aux mains de La République en Marche, malgré la mobilisation de certains membres du gouvernement à l'image du ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, dans le Nord. Pour la ministre du logement, "l'ancrage local va prendre du temps (…) il faut le faire avec humilité", reconnait-elle.

"Où est la colère ?"

Marquée par une abstention record d'environ 66%, les élections régionales soulignent le malaise existant entre une partie de la population française et la classe politique. "Je sens une partie de colère et une partie de résignation", explique Emmanuelle Wargon, avant d'ajouter : "Où est la colère ? Où est la contestation ? Jusqu'à présent, elles étaient dans le vote pour les extrêmes et maintenant, j'ai l'impression qu'elles sont chez les abstentionnistes."

Face à la progression de l'abstention, Emmanuelle Wargon tente d'en comprendre les causes. "Finalement, les gens nous disent : tous autant que vous êtes, vous n'arriverez pas à nous aider à mieux vivre", souligne-t-elle. "Le principal enjeu pour la classe politique désormais, c'est de répondre réellement aux problèmes des Français", explique-t-elle au micro d'Europe 1, afin de renouer le lien avec les citoyens et les inciter à voter lors des prochains scrutins.