Réforme des retraites : « victoire» symbolique pour la gauche à l'Assemblée

Les députés de gauche et du Rassemblement national (RN) ont adopté jeudi en commission des amendements de La France insoumise (LFI) et du Parti socialiste (PS) visant à abroger la réforme des retraites. Ce vote, qualifié de "victoire" politique par certains, reste essentiellement symbolique.

Un vote sans impact concret

Les amendements socialiste et insoumis au projet de budget de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 ont été adoptés par 38 voix contre 19, grâce à l'alliance des voix de la gauche et du RN. Toutefois, ce vote portait uniquement sur une annexe du texte et n'aura pas de conséquence législative directe, puisque c'est le projet initial du gouvernement qui sera présenté en séance plénière.

Réactions des députés

Malgré la portée limitée de ce vote, le PS a salué une "majorité à l'Assemblée pour inscrire l'abrogation de la réforme des retraites dans le PLFSS". Mathilde Panot, présidente du groupe LFI, a également proclamé une "victoire" sur les réseaux sociaux.

VICTOIRE ! Le premier vote pour abroger la retraite à 64 ans a été gagné par les insoumis en commission des affaires sociales !



Ce vol de 2 ans de vie n’a JAMAIS été décidé ni par l’assemblée ni par le peuple qui le rejette massivement.



Dans le PLFSS ou dans notre niche le 28… pic.twitter.com/FoZr9ZnWQe — Mathilde Panot (@MathildePanot) October 24, 2024

Cependant, le rapporteur général Yannick Neuder (LR) a rappelé que ce vote n'aboutirait pas à l'abrogation de la réforme, affirmant qu'il s'agissait simplement d'une modification d'annexe sans véritable impact législatif. Le RN a également souligné le caractère symbolique de ce vote, le qualifiant "d'amendement d'appel".

Un enjeu politique entre la gauche et le RN

Ce vote intervient dans un contexte de rivalité politique entre la gauche et le RN, chacun cherchant à revendiquer en premier l'abrogation de la réforme des retraites. Le RN pourra défendre son texte lors de sa journée parlementaire réservée à l'Assemblée nationale le 31 octobre, mais celui-ci a été fortement modifié en commission. De son côté, LFI a inscrit son texte d'abrogation pour le 28 novembre dans sa "niche" parlementaire.

Malgré ces tentatives, les débats autour de la réforme des retraites continuent d'agiter l'Assemblée, sans pour autant aboutir à des résultats concrets pour l'instant.