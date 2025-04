Le gouvernement réfléchit à une suppression de l'abattement fiscal de 10% dont bénéficient les retraités. Agnès Verdier-Molinié, directrice de la fondation Ifrap, partage son analyse dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

L'abattement fiscal de 10% sera-t-il bientôt de l'histoire ancienne pour les retraités ? Le gouvernement n'exclut pas de le supprimer pour faire des économies. Agnès Verdier-Molinié, directrice de la fondation Ifrap et éditorialiste sur Europe 1, souligne qu'en faisant cela, "on va faire payer plus d'impôts aux retraités". "En réalité, vouloir supprimer (l'abattement), c'est tout simplement vouloir augmenter les impôts de 5 milliards d'euros", estime-t-elle dans l'émission Pascal Praud et vous.