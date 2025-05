Un couple de retraités condamné pour avoir extorqué 2,3 millions d'euros à leur voisine

Un couple de retraités, un ancien gendarme et une ex-conseillère municipale, a été condamné par le tribunal de Béziers pour abus de faiblesse. Ils ont extorqué plus de 2,3 millions d’euros à leur voisine de 74 ans, manipulée après son hospitalisation en 2021. Les deux conjoints ont été incarcérés.

Un couple de retraités, un ancien gendarme et une ex-conseillère municipale, a été condamné à de la prison par le tribunal correctionnel de Béziers, pour abus de faiblesse, pour avoir extorqué plus de 2,3 millions d'euros à leur voisine de 74 ans. Le couple, lui 74 ans, elle 67 ans, a prétexté avoir voulu aider leur voisine, à Lignan-sur-Orb (Hérault), après son hospitalisation en septembre 2021, alors qu'elle était fragile et isolée depuis le décès de sa mère en 2013, indique vendredi le parquet de Béziers dans un communiqué.

Mais leur comportement avait intrigué le chef de la police municipale de la commune qui avait alerté le parquet de Béziers, entraînant l'ouverture d'une enquête. Rachat d'assurance vie pour 720.000 euros, testament et assurance vie restante modifiés pour faire de l'ancienne conseillère municipale son unique bénéficiaire, utilisation de sa carte bancaire pour plus de 217.000 euros, versements sur leur compte personnel : au total les deux retraités ont multiplié les opérations financières aux dépens de leur voisine, pour un total de plus de 2,3 millions d'euros.

Les conjoints ont nié tout au long de la procédure leur culpabilité, expliquant que la victime les aidait financièrement en échange de leur aide et d'un logement dans une annexe de leur maison. Au cours du procès, ils ont ainsi affirmé que toutes les améliorations de leur domicile, dont la piscine et l'installation de la climatisation, avaient été effectuées dans l'intérêt de la victime.

La victime a été placée sous sauvegarde de justice le 22 avril

Dans le jugement prononcé lundi, la femme a été condamnée à deux ans de prison et immédiatement incarcérée. Son conjoint a été condamné à un an d'emprisonnement, dont les modalités d'exécution doivent encore être définies. Deux maisons, un véhicule BMW à 30.000 euros et 40.000 euros sur un compte bancaire du couple ont été confisqués par la justice, qui les a également condamnés à verser à leur voisine plus de 720.000 euros de dommages et intérêts. La victime, après une expertise psychologique, a été placée sous sauvegarde de justice le 22 avril, une mesure utilisée pour protéger les intérêts d'une personne dont les facultés sont altérées.