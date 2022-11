Réforme des retraites : les trois propositions phares de l'Institut de la Protection Sociale

La réforme des retraites est de retour sur la table des discussions du gouvernement. Ce lundi, les pourparlers ont repris entre l'exécutif et les syndicats autour notamment de l'épineuse question de l'âge légal du départ à la retraite. En exclusivité pour Europe 1 et Le Figaro, l'IPS, l'Institut de Protection Sociale a présenté neuf propositions dont trois principales.

Liquider sa retraite de manière anticipée

En premier lieu, l'IPS suggère la possibilité de liquider sa retraite de manière anticipée dès l'âge de 45 ans et pour une durée maximale de deux ans. A condition toutefois d’avoir cotisé pendant un certain temps. Une liquidation qui donnerait, selon l'IPS, plus de flexibilité aux Français dans leurs choix de carrière et leurs envies de reconversion.

Simplifier le cumul emploi-retraite

La deuxième proposition concerne le cumul emploi-retraite. L'IPS souhaite le faciliter en l'autorisant pour toutes les professions, sans condition, dès l’âge légal de départ à la retraite. L'Institut assure qu'un tel dispositif permettrait non seulement d’améliorer le taux d’emploi des seniors, mais aussi de répondre à la pénurie de main d’œuvre dans de nombreux secteurs.

Une dose de capitalisation collective dans les régimes obligatoires

Enfin, L'IPS propose d’injecter une dose de capitalisation collective dans les régimes obligatoires pour un meilleur équilibre financier des comptes de retraite. Parmi les autres préconisation de l''Institut, on peut citer le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans afin d'"équilibrer les comptes et de maintenir le niveau de vie des retraités".