Réforme des retraites : les oppositions «n'ont plus de boussole», lance Emmanuel Macron

Le président Emmanuel Macron a estimé mercredi lors du conseil des ministres que les oppositions de droite comme de gauche "n'ont plus de boussole et sont totalement perdues" dans le débat sur les retraites, ont indiqué à l'AFP deux participants. "Ils (les opposants) sont totalement perdus et considèrent comme d'habitude que les Français ne sont que le décor de leur action faute d'être au cœur de leurs préoccupations", a ajouté le chef de l'Etat, selon ces deux sources, qui ont confirmé des propos rapportés initialement par Le Figaro.

De rares prises de parole sur le sujet

Emmanuel Macron ne s'est exprimé qu'à de rares reprises en public sur cette réforme, en cours d'examen au Parlement. Dans une allusion à la droite, il a fait remarquer que "ceux qui ont défendu les 65 ans secs il y a moins d'un an s'opposent maintenant aux 64 ans avec accompagnements". Le président a aussi critiqué ceux, à gauche, "qui ont défendu et fait voter la réforme Touraine" sous la présidence du socialiste François Hollande et "la dénoncent désormais".

En outre "la gauche nous demande depuis des semaines d'en faire plus sur le chômage des seniors mais applaudit debout avec le RN lorsqu'elle réussit à supprimer une mesure pensée à cet effet", a-t-il ajouté. Emmanuel Macron faisait référence au rejet, mardi soir, par les députés, dans la réforme des retraites, d'un article instaurant un "index seniors" pour mesurer dans les entreprises l'emploi des salariés âgés, un revers pour l'exécutif. Emmanuel Macron "est très mobilisé, parfaitement au fait - si vous aviez un doute - de tout ce qui se passe" malgré sa posture en retrait, selon un ministre.