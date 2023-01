Réforme des retraites : le moment de vérité pour le couple exécutif

Élisabeth Borne monte au front mais cette réforme des retraites est bien une histoire de couple. Le Président et la Première ministre sont bien décidés à mener la danse. L'histoire retient du précédent quinquennat un rendez-vous manqué, le Covid-19 contrariant les plans présidentiels et ceux d'Édouard Philippe alors aux manettes.

L'heure de vérité

Trois ans plus tard, c’est donc le moment de vérité pour le chef de l'État, même si la partition n’est plus exactement là même. Il ne s’agit plus de créer un système de retraite universel pour remplacer la quarantaine de régimes existants ni d'instaurer un système à point.

L'épreuve de la rue

La réforme présentée par Élisabeth Borne est moins ambitieuse. La nouvelle donne à l'Assemblée y est pour beaucoup. Les Républicains se disent satisfaits d'avoir été entendus. La Première ministre les prend à témoin, répétant à l'envie qu'elle les a écoutés. Mais pour le couple exécutif le plus dur commence : l'épreuve de la rue. Emmanuel Macron joue sa crédibilité, sa capacité à gouverner pour les quatre prochaines années, Élisabeth Borne, elle, joue sa place.